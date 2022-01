Inter, Handanovic: “La classifica? Nessuna pressione” | Serie A News

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato così a 'DAZN' al termine della sfida pareggiata 0-0 in casa dell'Atalanta. Sloveno decisivo

Daniele Triolo

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della partita pareggiata, 0-0, dai nerazzurri al 'Gewiss Stadium' contro un'Atalanta mai doma, seppur in formazione largamente rimaneggiata. “La classifica? Nessuna pressione, c’è ancora quasi un girone davanti. Il pareggio è buono”, ha assicurato il portiere sloveno, che non teme il sorpasso in vetta alla Serie A da parte del Milan.

“Per com’è andata la partita, il pareggio è buono. Potevamo vincere, ma potevamo anche perdere. Il risultato è giusto, l’Atalanta non è un rivale facile per nessuno”, ha proseguito Handanovic, risultato decisivo in varie circostanze, nel match contro la squadra di Gian Piero Gasperini, per preservare il risultato di parità.

“Purtroppo i compagni erano stanchi, la partita di mercoledì si è fatta sentire e hanno fatto poco movimento. E’ inevitabile che anche io dia una mano e mi faccia trovare pronto anche per muovere palla. La parata su Luis Muriel? Lo conosco, noi portieri studiamo gli attaccanti e io so come gioca. Ma nessun segreto, ho semplicemente guardato il pallone”, ha concluso Handanovic.

