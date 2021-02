Giulini: “Contento non ci sia più Spadafora. Ora vaccinati allo stadio”

Non le manda a dire il presidente del Cagliari Tommaso Giulini all’indirizzo dell’ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA.

"Sono contento che Spadafora non ci sia più e che ora arrivi il governo Draghi, spero proprio che almeno i vaccinati li facciano entrare. Comunque anche se gli stadi dovessero rimanere chiusi – ha aggiunto Giulini – mi sembra che ci stiamo preparando al meglio per la prossima stagione. I segnali sono buoni anche per i diritti tv, si intravede una luce. Un po' di ottimismo per il Paese e per il mondo del calcio", ha dichiarato durante la presentazione degli ultimi arrivati in Sardegna Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah.