Genoa-Milan, ecco 10 curiosità sulla partita di ‘Marassi’ | Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato dieci curiosità che riguardano la partita di questa sera contro il Genoa

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Genoa-Milan è alle porte. Prima del campo, diamo un occhio alle principali curiosità legate alla 15° giornata di Serie A dei rossoneri in programma mercoledì 1° dicembre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris:

SCONTRI DIRETTI

1- Sarà il 107° Genoa-Milan: 52 successi rossoneri contro i 20 liguri, 34 pareggi completano il quadro nella competizione.

2- Genoa e Milan hanno pareggiato solo due delle ultime quindici partite di Serie A, tuttavia uno di questi è arrivato proprio nella gara d'andata della scorsa stagione al Ferraris (2-2). Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l'1-0 per il Milan (finale di 20 volte, l'ultimo a marzo 2018).

PRECEDENTI IN CASA DEL GENOA

3- Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Genoa in Serie A (3V, 1N) e non registra una striscia di imbattibilità di almeno cinque gare in casa del Grifone da quella tra il 1989 e il 2007 (1V, 6N).

4- Il Milan ha realizzato esattamente due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A; solo una volta ha segnato almeno due reti in quattro match di fila in casa del Grifone tra il 1932 e il 1935.

STATISTICHE GENERALI

5- Nonostante il ribaltamento subito contro il Sassuolo, il Milan resta una delle due squadre (con il Napoli) ad aver perso meno punti dopo essere stato in vantaggio in questa Serie A (tre).

6- Nessuna squadra ha subito meno gol di testa del Milan in questa Serie A (uno); dall'altra parte sono otto quelli incassati dal Genoa, più di qualsiasi altra formazione.

FOCUS GIOCATORI

7- La prossima sarà la 200ª presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Franck Kessie. La sua unica rete contro il Genoa in Serie A è arrivata proprio al Ferraris su calcio di rigore nell'ottobre 2019.

8- L'unico gol finora realizzato da Pierre Kaluluin Serie A è arrivato nella gara d'andata della scorsa stagione contro il Genoa. Anche la prima rete in Serie A di Rade Krunić (ottobre 2015) e Sandro Tonali (ottobre 2019) è arrivata contro il Genoa.

9-Alessandro Florenzi ha segnato tre reti contro il Genoa in Serie A, sua vittima preferita nel torneo al pari del Bologna.

FOCUS ALLENATORI

10-Andriy Shevchenko è il secondo miglior marcatore nella storia del Milan in tutte le competizioni (175 gol, dietro al solo Gunnar Nordahl a 221).