Genoa-Lazio 1-4, Immobile tripletta show al ‘Ferraris’ | Serie A News

Tre gol di Ciro Immobile allo stadio 'Ferraris' in occasione di Genoa-Lazio 1-4: l'attaccante sale a quota 179 reti in Serie A

Daniele Triolo

Vola la Lazio di Maurizio Sarri, che, nel 'lunch match' della 32^ giornata della Serie A 2021-2022, passa in casa del Genoa di Alexander Blessin con un perentorio 4-1. I biancocelesti, con questi tre punti, salgono a quota 55 in classifica, al quinto posto. Scavalcano momentaneamente la Roma, che sarà impegnata nel pomeriggio allo stadio 'Olimpico' contro la Salernitana.

Primo tempo piuttosto equilibrato quello di Genoa-Lazio fino al 30', quando Adam Marušić, fresco di rinnovo, ha battuto in diagonale il portiere rossoblu Salvatore Sirigu. Azione arrivata dopo un capovolgimento di fronte rapido con il Genoa che aveva protestato per un presunto fallo da rigore di Francesco Acerbi su Roberto Piccoli. Nel finale della prima frazione di gioco, però, inizia il Ciro Immobile show, con il raddoppio arrivato proprio nell'unico minuto di recupero. Anche qui, Sirigu battuto in diagonale sul palo più lontano.

Nella ripresa, poi, Immobile mette in ghiaccio il risultato al 63'. Vola via in profondità e deposita in rete il pallone, di testa, dopo che i difensori del Genoa, portiere incluso, avevano provato in ogni modo a contrastarlo. Il 'Grifone' sembra tornare in gioco 5' più tardi grazie all'autorete di Patric. Sfortunato, lo spagnolo, nella deviazione dentro la propria porta dopo la bella azione sulla linea di fondo di Nadiem Amiri.

Ma Immobile, oggi, non perdona e, ad un quarto d'ora dal termine, sigla la sua terza rete di giornata, si porta a casa il pallone e puntella ancora i suoi record con la maglia della Lazio. Sono 179, adesso, i gol in Serie A con la maglia dei biancocelesti.

