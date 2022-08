Gasperini: “Pioli è l’indiziato più importante per la Panchina d’Oro”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha elogiato Stefano Pioli, allenatore del Milan, principale candidato alla Panchina d'Oro. Queste le parole del tecnico orobico in conferenza stampa: "Il Milan è stato premiato sul campo e fuori, proponendo qualche novità in più rispetto all’Inter, che pure è andata vicina allo scudetto. E per questo Pioli è l’indiziato più importante per la Panchina d’Oro, che sarà sicuramente meritata". Milan, le top news di oggi: Krunic out per Bergamo. Mercato, piace Moriba