Fiorentina-Milan, video dedicato ad Astori: applausi al Franchi | News

Durante il pre partita di Fiorentina-Milan è stato trasmesso sui maxi schermi dello Stadio Artemio Franchi un video dedicato a Davide Astori. Come purtroppo si sa, oggi è l'anniversario della scomparsa dell'ex difensore proprio dei viola e dei rossoneri. Grande commozione sugli spalti del Franchi e grandi applausi dedicati all'ex capitano della Fiorentina.