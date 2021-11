Fiorentina-Milan, Nico Gonzalez negativo al coronavirus | News

Nico Gonzalez è risultato negativo al coronavirus. L'attaccante viola sarà a disposizione per Fiorentina-Milan di sabato prossimo

Vincenzo Italiano può sorridere in vista di Fiorentina-Milan, in programma sabato prossimo. Il tecnico viola, infatti, avrà a disposizione Nico Gonzalez, risultato negativo al coronavirus. Ecco il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolas Gonzalez, sottoposto a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, è risultato negativo. Nella giornata di oggi inizierà l’iter diagnostico necessario ad ottenere l’idoneità a rientrare in campo". Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.