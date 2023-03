Fiorentina-Milan, Massara: “Nessuna novità sui rinnovi di Giroud e Leao”

Sugli aspetti migliorati da Pioli: "Credo che tutte queste componenti abbiano contribuito a ritrovare un gioco più compatto e certezze. Così come non c'era un unico motivo che ci ha fatto sbandare a gennaio. Tutte le squadre hanno momenti di calo, adesso è confermare di averlo superato".

Su Thiaw e i rinnovi di Giroud e Leao: "Partendo dai rinnovi non ci sono novità ma continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione, sono giocatori che vogliamo tenere a lungo. Per quanto riguarda i ragazzi, Malick sta facendo bene. E' un ragazzo del 2001, è una pressione sana e giusta che c'è al Milan. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che riesce a tirare il meglio da questi ragazzi". Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>