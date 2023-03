Fiorentina-Milan, Italiano: “Batto sempre Pioli? Non ce l’ho con lui!”

Sulla vittoria dei viola : "Quel gol (di Theo Hernández, n.d.r.) ha 'rovinato' la prestazione (ride, n.d.r.), ma ci serviva una partita così contro un avversario di livello. I ragazzi sono stati superlativi, hanno giocato con grande qualità ed attenzione. Abbiamo sofferto anche in qualche momento. Ma dopo i corner in cui il Milan ci poteva fare male, siamo riusciti a prendere di nuovo campo e creare situazioni. La vittoria è meritata: i ragazzi hanno meritato questo tipo di prestazione qua".

Sulla partita di Arthur Cabral e su come è subentrato Luka Jović: "Oggi è stato premiato Cabral per queste ultime gare dove era riuscito a fare gol con continuità e ad innalzare il livello delle prestazioni. E' in un momento positivo, sta bene fisicamente, riesce a stare dentro la partita. Riesce a farci salire, a giocare con la squadra. Mi sta piacendo il fatto che quando qualcuno subentra fa gol. Oggi è subentrato Jović e ci ha permesso di vincere questa partita. Se questo è l'atteggiamento, in questi tre mesi possiamo toglierci belle soddisfazioni. Iniziano a giocare da centravanti veri, come giocano bene le punte la squadra gira. Questa è una grossa verità. Stasera ci hanno dato una bella mano".