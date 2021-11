Diritti tv, DAZN dice stop alla doppia utenza per ogni abbonamento

Il Sole 24 ore lancia un'indiscrezione clamorosa: DAZN starebbe pensando di dire stop alla doppia utenza per ogni abbonamento

Clamorosa novità per quanto concerne i diritti tv. Secondo quanto viene riportato da Il Sole 24 ore, DAZN starebbe pensando di annullare la possibilità di vedere le partite in doppia utenza, dunque con due dispositivi diversi. L'azienda non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazioni in merito, ma la sensazione è che a breve partiranno le comunicazioni agli utenti. Quest'ultimi devono essere avvisati 30 giorni prima per poter esercitare il diritto di recesso.