Milan-Udinese, Deulofeu a DAZN: “Siamo una squadra tosta, resto qui”

Gerard Deulofeu, giocatore bianconero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:30 a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "Sappiamo di essere una squadra tosta e anche gli avversari lo sanno. Lavoriamo da tempo ed oggi dobbiamo mettere tutto in campo e lottare. La mia testa è a Udine, ho due anni di contratto e ho capito che non devi pensare al domani, altrimenti sbagli. Sono concentrato solo sull'oggi". Milan, tra calciomercato e campo: le ultime.