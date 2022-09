Derby Milan-Inter, Lautaro Martínez: “Ecco come dovremo giocare”

Lautaro Martínez, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sì, sono pronto. Io, i miei compagni, lo staff: siamo tutti pronti. Dobbiamo fare un grande lavoro e una grande partita, oggi. Derby partita speciale? Sono partite bellissime da giocare, con tante emozioni. Partite che si devono giocare con grande carattere, personalità e con un grande cuore. Come si prepara? Dobbiamo fare il nostro lavoro e quello che abbiamo preparato". Ecco come e dove seguire il derby Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>