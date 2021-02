Derby, Kessie dopo Milan-Inter: “Dobbiamo alzare la testa e andare avanti”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Kessie nel post-partita

Il giocatore rossonero, Franck Kessie, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Inter, il derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Purtroppo il calcio è così, se cerchi di segnare rischi perché la squadra è alta e non c’è nessuno dietro. L’Inter ne ha approfittato. Oggi è stata una delusione, ma dobbiamo alzare la testa e pensare alle prossime. I primi minuti volevamo iniziare piano e aspettare, poi nel secondo tempo abbiamo iniziato forte perché eravamo sotto di un gol. Abbiamo cercato di segnare, ma poi hanno fatto il 2-0. Dispiace per i tifosi, hanno fatto il massimo per aiutare la squadra. Purtroppo è andata male. Ora pensiamo a giovedì. Dobbiamo passare il turno”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>