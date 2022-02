Condò: “Sconfitta dell’Inter contro il Milan figlia della presunzione” | News

Paolo Condò, noto giornalista, ha spiegato il motivo per il quale l'Inter non è riuscita a vincere il derby contro il Milan

Si continua a parlare del derby disputato sabato e vinto dal Milan contro l'Inter. Dopo aver gestito gran parte della gara, i nerazzurri sono usciti sconfitti dal campo dello Stadio 'Giuseppe Meazza', con i rossoneri che, alla fine, hanno esultato per aver conquistato una vittoria con le unghia e con i denti. In merito a questa gara, Paolo Condò ha spiegato, attraverso le pagine di 'Repubblica', il motivo per il quale la squadra di Simone Inzaghi non sia riuscita a conquistare i tre punti, mentre quella di Stefano Pioli sì. "La seconda sconfitta dell'Inter ha una matrice facilmente leggibile come la prima. Se il ko in casa della Lazio fu dovuto all'ingenuità, quello nel derby è figlio della presunzione. I nerazzurri pensavano che la partita, ormai controllata, fosse anche finita, dimenticando che il Milan possiede armi che oltrepassano il discorso tecnico". Le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Ravezzani, ufficiale un giocatore e le ultime dall'infermeria