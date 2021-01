Cagliari-Milan, Joao Pedro: “Dobbiamo uscire da questa situazione”

Cagliari-Milan, le dichiarazioni di Joao Pedro nel pre-partita

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Il giocatore rossoblu, Joao Pedro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Cagliari-Milan, ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A in programma alla ‘Sardegna Arena‘. Queste le dichiarazioni di Joao Pedro: “Poco da dire e molto da fare, momento complicato. La squadra non lo merita perché stava crescendo tanto. Abbiamo perso punti importanti in momenti importanti, ma ora abbiamo voglia di uscire da questa situazione. L’errore sul mio rigore è stato brutto e ci è costato, ma fa parte del gioco. I momenti sono difficili, ma bisogna superarli e andare avanti. Manca più di mezzo campionato. Ho sbagliato, ma fatto anche cose importanti”.

