Cagliari-Milan, Joao Pedro: “Rissa con Ibra? Roba di campo, è finita lì”

Joao Pedro, giocatore rossoblù, ha parlato a 'Sky' al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Sulla rissa con Ibrahimovic: "Al momento, all'inizio della confusione ho cercato di separare per la prima volta perché sono un po' caldo. Poi alla fine ha voluto sapere, non mi ricordo con chi e cosa, è una roba di campo. Non sono uno che si porta le cose a casa, ma è finita lì. Non è continuata negli spogliatoi, ho cercato di separare la confusione. Cori razzisti? No, veramente non ho sentito niente. E' un discorso delicato, ma ero quasi a centrocampo. Sono stato uno dei primi ad arrivare, non per dire niente, anche lui era lì a fine partita, ha ricambiato. Sappiamo che in queste situazioni siamo tutti esaltati. E' un discorso delicato, non è piacevole, ma non ho sentito niente. Poi del pubblico mi permetto di difenderlo fin quando non sento niente del genere".