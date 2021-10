Bologna-Milan 0-2 al 45′, Leao: “Dobbiamo cercare il terzo gol per stare tranquilli”

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ nell’intervallo di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. “Era importante cominciare bene. Il gol è...

"Era importante cominciare bene. Il gol è fondamentale per aiutare la mia squadra. Nel secondo tempo dobbiamo cercare il terzo gol per stare più tranquilli. A sinistra è il mio ruolo, ma la cosa fondamentale è che stiamo vincendo. Come già detto, dobbiamo trovare il terzo gol per stare tranquilli".