Bergomi: “L’Inter doveva vincere il derby nel primo tempo, aveva più spazi”

Ai microfoni di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi , ex giocatore dell' Inter , ha commentato così i risultati della sua ex squadra nel derby contro il Milan , per poi fare un pensiero anche al Napoli di Antonio Conte . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Napoli tendenzialmente quest'anno le ha sempre vinte queste gare. Oggi i cambi conservativi di Milan e Napoli non hanno pagato. Il Milan si è spaventato per i due pali da palla da fermo e ha messo Gabbia per correre ai ripari. Secondo me l'Inter doveva vincere la partita nel primo tempo, dove vedevo che aveva più spazi. Tanto spazio e tanto tempo, soprattutto in mezzo al campo, Barella era libero. Non c'era pressione nel primo tempo, nel secondo era diverso. Gli ultimi derby li ha persi così, con palla persa e recuperi palla dei giocatori del Milan".