Benevento-Milan, Barba: “Partita difficile e speciale per Inzaghi”

Benevento-Milan, le dichiarazioni di Barba nel pre-partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Il giocatore giallorosso Federico Barba ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Benevento-Milan. La gara, che si giocherà allo stadio ‘Vigorito‘, è valida per la 15^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Barba: “Sappiamo che non è una partita facile, sarà sicuramente una sfida che ci darà grandi stimoli e sarà molto difficile. L’atteggiamento della squadra è cambiato. Abbiamo preso qualche accorgimento tattico a livello collettivo. Credo che sarà una gara speciale per Inzaghi. Ci ha caricato molto e non vediamo l’ora di giocare”.

