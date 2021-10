Atalanta-Milan, Toloi e Demiral dovrebbero essere disponibili per il match

Rafael Toloi e Merih Demiral dovrebbero essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita di domani sera tra Atalanta e Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Massimiliano Nebuloni, inviato sull'Atalanta, ha fatto il punto sulle ultime di formazione in vista della sfida di domani sera contro il Milan. Secondo il giornalista, Gian Piero Gasperini dovrebbe recuperare Rafael Toloi e Merih Demiral, usciti malconci al termine del match di Champions League contro lo Young Boys. La conferma dei loro recuperi arriverà dopo la conferenza stampa dell'allenatore dei bergamaschi. Recuperato Muriel, il grande assente sarà sicuramente Gosens il quale ha riportato in settimana una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi. Atalanta-Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa.