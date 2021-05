Atalanta-Milan, per Kessie è la cinquantesima partita stagionale | News

Franck Kessie, in Atalanta-Milan di domani, giocherà la sua cinquantesima gara stagionale. Il club rossonero vuole trattenerlo a lungo

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Franck Kessie, centrocampista rossonero. L'ivoriano, in Atalanta-Milan di domani, taglierà il traguardo delle 50° partite stagionali. Per il momento ha collezionato la bellezza di 3333 minuti, a testimonianza di come abbia tirato la carretta in tutti questi mesi. Kessie è stato il giocatore più continuo e il Milan ovviamente vuole blindarlo con il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Per il centrocampista c'è un'offerta da 6 milioni netti a stagione, ma l'intenzione è quella di restare in rossonero. Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.