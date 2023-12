Atalanta-Milan, Marcolin: “Giusto che credano allo Scudetto ancora”

Mancano ormai pochi minuti all'inizio di Atalanta-Milan , partita importantissima per restare aggrappati alla piccola speranza Scudetto che è rimasta e, di questo, ha parlato Dario Marcolin su DAZN: "Fa bene a credere allo Scudetto, il Milan ha cambiato molto, con tanti giovani ed è ancora dentro tutti gli obiettivi. Anche se mercoledì hanno una partita importante. Non ha mai avuto tutta la rosa e quando l'ha avuta è partito benissimo. Continuità vuole Pioli, ma oltre che di risultati anche di formazione.

Qual è il vero Milan: "Ci sono tante partite in una partita. Mentalmente la squadra deve un po' crescere. Per esempio la Juventus non concede, l'Inter è pratica. Non hanno cali di tensione".