Atalanta-Milan, Bennacer: “Potevamo fare meglio, ma loro erano compatti”

Ismael Bennacer , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan , partita della 2^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Gewiss Stadium'. Queste le sue dichiarazioni. " Penso che potevamo fare meglio , provare a vincere questa partita. L'Atalanta ha giocato bene, era compatta. Era difficile trovare spazio. Importante non aver perso, dobbiamo lavorare sugli errori per fare meglio. Dobbiamo essere più concentrati dall'inizio alla fine".

Bennacer autore del gol dell'1-1:"Qualche volta faccio gol, altre volte no. Lavoro per questo in allenamento e provo a ripetermi in partita".