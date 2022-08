Atalanta-Milan, l’analisi dell’avversario dei rossoneri | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato l'analisi dell'Atalanta, avversario questa sera della squadra di Stefano Pioli

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Seconda giornata di campionato ed è subito aria di big match per il Milan di Stefano Pioli. Domenica sera al Gewiss Stadium c'è Atalanta-Milan: una partita che, soprattutto nelle ultime stagioni, ha sempre regalato emozioni, significato e spettacolo. Dopo aver battuto 2-0 la Sampdoria in trasferta alla prima, per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini quello contro il Milan rappresenta l'esordio casalingo stagionale in Serie A, appuntamento "fallito" solo una volta negli ultimi quattro campionati (sconfitta 2-3 contro il Torino nel settembre 2019).

Nelle ultime due occasioni è arrivato un successo 5-2 contro il Cagliari nell'ottobre 2020 e il pareggio a reti inviolate contro il Bologna nello scorso torneo. Più in generale l'Atalanta sta vivendo una fase di riorganizzazione, societaria e in campo, che si riflette nei risultati con due vittorie conquistate nelle ultime sei di Serie A e un bilancio nel 2022 deludente soprattutto in casa. L'Atalanta, infatti, ha vinto solo una gara interna in campionato in questo anno solare, il rotondo 4-0 contro la Sampdoria del 28 febbraio, meno di ogni altra squadra (come l'Empoli), e ha raccolto solo tre punti nelle sei sfide successivamente giocate a Bergamo.

IL PRESSING DELL'ATALANTA RESTA MICIDIALE

Cambiano gli interpreti nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma non i concetti tattici imposti dall'allenatore nerazzurro. Il diktat è sempre lo stesso: la Dea si difende attaccando e portando la pressione offensiva al limite dell'area avversaria. Questa Serie A è ripartita come si era chiusa la stagione scorsa a livello statistico, ovvero con l'Atalanta protagonista nel recupero palla offensivo, ma soprattutto capace di interrompere con regolarità le azioni avversarie a meno di 40 metri dalla loro porta.

Sono già venti le interruzioni alte riuscite in questo campionato, più del doppio di quelle operate dal Milan di Pioli, ad esempio. Infine la formazione rossonera dovrà fare sempre molta attenzione agli esterni dell'Atalanta e agli inserimenti dei difensori, già letali anche al Ferraris nelle reti di Toloi prima e Lookman poi. La Dea alza in pressing in massa, recupera, e si fionda in verticale: la gestione del possesso rossonero sarà determinante.

MURIEL E ZAPATA ALLA RICERCA DI RISCATTO, OCCHIO A LOOKMAN

Solo a nominarli, incutono timore. I due attaccanti colombiani dell'Atalanta, Luis Muriel e Duvan Zapata, sono rimasti a secco all'esordio in campionato contro la Sampdoria e se per Muriel è pressoché una novità, essendo stato uno dei giocatori con più reti alla prima partita stagionale negli ultimi campionato con dieci reti, per Duvan il periodo problematico in zona gol comincia ad allungarsi pericolosamente. Zapata ha segnato una sola rete nelle ultime tredici presenze in Serie A, proprio come all'inizio della sua avventura all'Atalanta nel 2016 quando poi si sbloccò alla quarta per non fermarsi più. Il centravanti di Gasperini sa come far male al Milan in campionato avendolo già punito cinque volte e per i centrali di Pioli sarà in ogni caso un avversario difficile da contenere.

Per quanto riguarda Muriel, il tecnico dell'Atalanta si aspetta una risposta dal campo dopo un'estate da protagonista del mercato senza però trasferirsi. Nella prima gara al Ferraris, Luis è stato spesso fuori dal gioco, faticando sia a effettuare tiri che a creare occasioni per i compagni: ha toccato solo diciannove palloni in più di un'ora in campo prima del cambio con Lookman, subito protagonista con una rete annullata e quella valida per il 2-0 finale. Ecco, il nigeriano rappresenta un'arma importante anche a gara in corso, vista l'accelerazione letale mostrata nei contropiedi finali. Proprio dalla panchina nerazzurra potrebbero arrivare i pericoli per la squadra di Pioli, che dovrà essere brava e attenta a gestire gli improvvisi cambi di passo della Dea. Milan, le top news di oggi: Krunic out per Bergamo. Mercato, piace Moriba.