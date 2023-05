Atalanta-Juventus 0-2, Iling-Vlahovic e secondo posto | Serie A News

Atalanta-Juventus, 'lunch match' della 34^ giornata della Serie A 2022-2023, è terminata 0-2 per gli ospiti. Le reti nel secondo tempo

Gran colpo della Juventus di Massimiliano Allegri in zona Champions League. I bianconeri, infatti, hanno vinto 0-2 in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel 'lunch match' della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 salendo a quota 66 punti in classifica. Con questo successo, la Juve ha scavalcato la Lazio e si è issata al secondo posto in graduatoria.

Atalanta-Juventus 0-2, tre punti chiave per i bianconeri — Partita bella e vibrante al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, con la 'Dea' che, forse, ha una delle ultime occasioni concrete per sferrare l'assalto al quarto posto e, pertanto, ad un posto in Champions. La Juve, però, è riuscita a reggere bene nella prima frazione di gioco le sfuriate dei padroni di casa e, successivamente, a colpire con maestria e cinismo nella ripresa.

Ha sbloccato Atalanta-Juventus il tap-in sotto rete (56') di Samuel Iling-Junior, al suo debutto da titolare. L'Atalanta ha provato il tutto per tutto per arrivare al pareggio. Sfortunati gli orobici, che hanno colpito due legni con Giorgio Scalvini nella prima frazione di gioco e con Davide Zappacosta nella seconda, ma, oggi, evidentemente, non era aria.

Vlahovic a segno nel recupero e zittisce i tifosi — Anche perché, in pieno recupero, in contropiede, tra i cori beceri dei tifosi bergamaschi che lo apostrofavano come 'zingaro', Dusan Vlahovic, con un sinistro di potenza da appena dentro l'area di rigore dell'Atalanta, ha siglato il raddoppio (98') e sigillato, di fatto, lo scatto bianconero verso l'alto. Il serbo, dopo la prodezza, ha zittito i tifosi nerazzurri, rimediando un cartellino giallo. Ora la Juve ha 2 punti di vantaggio sulla Lazio, 3 sull'Inter e 5 sul Milan.