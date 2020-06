UEFA – Il calciomercato terminerà per tutti lo stesso giorno: le ultime

ULTIME NEWS – La UEFA, fra le tante decisioni prese nella giornata di ieri dal Consiglio Esecutivo, ha stabilito che il prossimo mercato estivo sarà uniformato per tutte Europa, e terminerà il prossimo 5 ottobre 2020.

Indipendentemente dalla data di inizio che verrà stabilita dalla singola federazione, la data di chiusura sarà uguale per tutti. Entro il giorno successivo, cioè il 6 ottobre 2020, le squadre che parteciperanno alle competizioni europee, dovranno presentare la lista dei 25 giocatori che possono parteciparvi. Altra decisione presa è quella che si tornerà alle 3 sostituzioni. Le notizie sono state riportate da Il Giornale.

Intanto, dalla Spagna arrivano notizie importanti per quel che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

