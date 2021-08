Tragedia per Ballack, il figlio diciottenne muore in un incidente

Una tragedia ha colpito la famiglia Ballack. Il figlio diciottenne dell'ex centrocampista Michael è morto in seguito ad un incidente in quad

Una tragedia ha colpito la famiglia Ballack. Il figlio diciottenne dell'ex centrocampista Michael, Emilio, è morto in seguito ad un incidente in quad. Il tutto sarebbe avvenuto a Troia, a sud di Lisbona, vicino alla seconda casa della famiglia Ballack, dove tutti si trovavano per le vacanze.