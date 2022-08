Tadic vittima di una rapina: il serbo reagisce ed aggredisce i ladri

Dusan Tadic ha dovuto nuovamente fare i conti con i malviventi. Il calciatore dell'Ajax ha reagito , aggredendo uno dei due rapinatori che lo hanno assalito. Il serbo stava tornando a casa in macchina quando due uomini lo hanno avvicinato.

Secondo il racconto del De Telegraaf, i due aggressori erano entrambi coperti dal casco e armati . Il giocatore è subito fuggito, ma è stato poi raggiunto dai malviventi, probabilmente interessati al suo orologio . Ne è nata una colluttazione in cui Tadic è riuscito a difendersi alzando la visiera e schiaffeggiando uno dei due malviventi, pur riportando qualche lieve ferita ad una mano . Il serbo si è salvato rifugiandosi in un ristorante, mentre i ladri sono scappati a bordo di un motorino.

Non è la prima volta in cui Tadic o la sua famiglia si ritrovano coinvolti in tentativi di rapina. Circa un anno fa la moglie e i figli erano stati imbavagliati da alcuni ladri che avevano fatto irruzione nella loro casa. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.