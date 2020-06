Serie A – Partite in chiaro? Mediaset rischia di far saltare tutto

SERIE A NEWS – Sky e la Lega Serie A, grazie anche all’intervento del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, si erano accordate per trasmettere in diretta TV alcune partite di questo campionato in chiaro su TV8.

Ma a tale proposito, è intervenuta Mediaset, che ha mandato alla Lega una lettera di diffida che rischia di bloccare tutto. Il motivo che sta alla base di questa lettera è che i diritti TV della Serie Ain chiaro, non sono mai stati inseriti nei bandi di vendita. Perciò, se ora la Lega autorizzasse qualcuno alla trasmissione degli stessi in chiaro, dovrebbe prendere in considerazione anche altre emittenti. A questo punto ci sono due strade: o viene indetto un bando d’asta per i diritti in chiaro (ma non c’è abbastanza tempo) oppure il governo modifica l’attuale Legge Melandri. Un intervento normativo non escluso a priori da Spadafora. La prossima settimana sarà decisiva per trovare un accordo che accontenti tutte le parti coinvolte in questa vicenda. A riportare la notizia, sono i colleghi di Calcio e Finanza.

