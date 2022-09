Nations League, Italia-Inghilterra: Tonali sta bene e sarà titolare

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sarà titolare in Italia-Inghilterra, partita di Nations League in programma venerdì sera a San Siro

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sarà in campo venerdì 23 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' per Italia-Inghilterra, partita di Nations League. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, Tonali ha superato l'affaticamento muscolare accusato dopo Milan-Napoli e con il quale si era presentato nel ritiro azzurro di Coverciano. Ora sta bene e può dunque scendere in campo dall'inizio contro la Nazionale di Gareth Southgate.