Mondiale Qatar 2022, anticipata la data d’inizio: i dettagli

La FIFA ha certificato il cambio di data di inizio del Mondiale 2022 in Qatar: ad aprire la rassegna saranno i padroni di casa, che sfideranno l'Ecuador. Si partirà domenica 20 novembre, alle ore 19, con la partita del gruppo A. Prima del fischio d'inizio ci sarà la cerimonia d'apertura. Questa decisione è stata presa (su richiesta della stessa federazione calcistica qatariota) per dare seguito alla tradizione che vuole impegnati i padroni di casa (o i campioni in carica) nella gara d'esordio della competizione. Slitta, quindi, al pomeriggio del 21 l'altra sfida del gruppo A Senegal-Olanda.