Milan, Giroud e super Leao: tutti i gol rossoneri ai mondiali del Qatar

Chi sta ancora giocando in Qatar e quanti sono i gol 'rossoneri' ai mondiali di calcio? Vediamo lo score dei giocatori del Milan impegnati

Matteo Ronchetti

Sette i giocatori del Milan presenti in questa Coppa del Mondo 2022. Non molti se paragonati agli anni d’oro del calcio italiano, dove praticamente tutta la rosa titolare più buona parte della panchina faceva parte in modo stabile della propria rappresentativa nazionale. Purtroppo, il calo si vede anche nelle altre squadre. In tutto sono 67 i giocatori militanti in serie A che stanno partecipando al mondiale qatariota.

Il confronto con la Premier League inglese è impietoso: sono infatti ben 164 i calciatori del massimo campionato inglese partiti per il medio oriente, il 19,7% di tutti i convocati. Considerando che la Liga spagnola ne ha mandati 87, la Bundesliga tedesca 80 e la Ligue 1 francese 57, non siamo messi neanche tanto male.

Giroud capocannoniere mondiale? — Tra i sette partiti per il Qatar con la maglia del Milan sotto quella della nazionale abbiamo: Sergiño Dest, Theo Hernández, Olivier Giroud, Charles De Ketelaere, Rafael Leão, Fodé Ballo-Touré e Simon Kjær. Tutti stanno più o meno giocando, alcuni sono titolari inamovibili, altri panchinari disponibili. Tra questi, Olivier e Rafael si stanno rendendo protagonisti del cammino verso la finalissima al Lusail Stadium del 18 dicembre a suon di gol. Per quanto riguarda le quote mondiali, Giroud è listato anche tra i possibili capocannonieri del mondiale insieme a M'bappé.

Finora 3 gol per il francese, due dei quali arrivati nella prima partita della competizione: il primo, per il momentaneo 2-1 della Francia, su assist di Rabiot con una facile insaccata a pochi metri dalla porta; il secondo grazie a un bel cross di M’bappé, finalizzato magistralmente staccando di testa in area. La vena realizzativa di Giroud si è riattivata solo agli ottavi di finale, con la prima rete segnata alla Polonia, prima della doppietta di M’bappé. Per l’ex di Arsenal e Chelsea c’è ancora tempo a disposizione per aumentare lo score e inseguire l'attaccante del PSG per il titolo di miglior marcatore. La prossima partita sarà tra Francia e Inghilterra.

Rafael Leao, media gol pazzesca ai mondiali — Storia diversa per RafaLeão, che sta trovando poco spazio nella nazionale portoghese, ma è sempre decisivo. Fernando Santos preferisce il tridente composto da Bruno Fernandes, Ronaldo e João Félix, lasciando il milanista a scaldare la panchina. Quando però lo ha fatto entrare, ha sempre inciso. Come al 78° minuto del match contro il Ghana, quando è riuscito subito a trovare il gol, il primo con la maglia del Portogallo alla prima presenza mondiale. Un sogno che si realizza. Oppure ieri sera, negli ottavi contro la Svizzera. A risultato ormai acquisito e con soli 10 minuti a disposizione, il milanista è riuscito a segnare un'altra rete, la seconda al Mondiale (in appena 62 minuti giocati). La sua media-gol è pazzesca: un gol ogni 31 minuti. E la prossima partita sarà contro il Marocco.

Per gli altri rossoneri nessuna rete, almeno fino ad ora: la Danimarca di Simon Kjær, 65 minuti giocati per lui, è fuori dal mondiale, così come gli Stati Uniti di Sergiño Dest, che hanno però passato la fase a gironi, perdendo poi con l'Olanda 3-1. Per il milanista, comunque, un bottino di esperienza discreto, fatto di 309 minuti giocati. Fuori pure Charles De Ketelaere con il suo Belgio e Ballo-Touré, entrato a partita in corso e a risultato ormai compromesso in Senegal-Inghilterra. Infine, c'è Theo Hernández, ancora in corsa con la sua Francia. Theo non ha segnato, ma ha collezionato 2 assist in 3 partite e 257 minuti giocati. Un bottino che crescerà sicuramente.