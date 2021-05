Lo scoop del New York Times: c’è la Fifa dietro la nascita della Superlega

Il prestigioso New York Times torna a parlare della Superlega: contrariamente alle apparenze ci sarebbe la Fifa dietro al progetto

Salvatore Cantone

Notizia clamorosa relativa alla Superlega. Come tutti sanno il progetto è tramontato nel momento in cui quasi tutti i club fondatori (tranne Real Madrid, Barcellona e Juventus) hanno deciso di abbandonare il progetto. Durissima la reazione dell'Uefa, così come tutte le istituzioni del mondo nel calcio. Anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, si è schierato contro la Superlega, ma le cose starebbero in maniera diversa.

Secondo quanto scrive il New York Times, infatti, ci sarebbe proprio la Fifa dietro al progetto della Superlega. Infantino era già a conoscenza della situazione e nei mesi precedenti aveva avuto anche diversi incontri per parlare della nuova competizione.. Addirittura le discussioni sarebbero iniziate nel 2019 e avrebbero coinvolto uomini molto vicino a Infantino come il il segretario generale FIFA Mattias Grafstrom.

Grazie all'appoggio della Fifa i club si sarebbero poi decisi a fondare la Superlega. Di conseguenza anche la JPMorgan si è detta disponibile a finanziare il progetto. L'appoggio di Infantino sarebbe stato fondamentale per avere una sorta di protezione nel caso in cui fossero arrivate sanzioni pesanti da parte della Uefa.

Le cose sono cambiate quando - dopo un incontro tra Ceferin e Infantino - Fifa e Uefa hanno deciso di pubblicare un comunicato congiunto che annunciava appunto il no della Superlega. A quel punto i club fondatori (tra cui il Milan), spiazzati da questa decisione, hanno deciso di fare marcia indietro. Insomma, la Fifa in questo momento è un po' nell'occhio del ciclone, anche perchè sono arrivate pure le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga: «È Infantino che sta dietro alla Superlega, e gliel'ho già detto di persona. L'ho già detto e lo ripeto: dietro a tutto questo c'è il presidente della FIFA Gianni Infantino".