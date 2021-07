Inter – Ufficiale, Socios è il nuovo sponsor: il comunicato

Socios.com è il nuovo main sponsor dell'Inter. Prende il posto dello storico Pirelli, dopo 26 anni, sulle maglie nerazzurre

Socios.com è già partner di molti club. Sponsorizza, ad esempio, le maglie del Valencia , in Spagna. Altre squadre che hanno a che fare con la piattaforma sono Barcellona, Atletico Madrid e Manchester City. Ma Socios.com vanta anche accordi minori con alcune squadre italiane come Juventus, Milan e Roma.

Socios.com, il nuovo Global Main Jersey Partner dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell'Inter, una partnership che riflette la volontà del club di creare un'esperienza sempre migliore per i propri tifosi.

I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell'Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com. Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione". Ha parlato Tonali: le sue parole tra Scudetto, Champions e Nazionale >>>