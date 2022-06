Ex Milan, la Triestina cerca un nuovo tecnico: ipotesi Legrottaglie

La Triestina cerca un nuovo allenatore: tra i nomi accostati al club c'è anche quello di Nicola Legrottaglie, ex calciatore anche del Milan. A riferirlo è 'Trivenetogoal.it'. Dopo la fine del rapporto con Christian Bucchi, passato di recente all'Ascoli, la Triestina potrebbe accogliere in panchina un altro ex Pescara. Anche Legrottaglie, infatti, come Bucchi, ha allenato gli abruzzesi. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.