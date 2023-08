Ex Milan – Sampdoria, primo gol di Alesi con la nuova maglia

Il Milan Primavera di Ignazio Abate nella scorsa stagione ha avuto un rendimento opposto tra campionato e Youth League. In Italia, i rossoneri hanno centrato una semplice salvezza e nulla di più. Inverso il discorso invece in Europa dove il Diavolo ha conquistato uno storico quarto posto alle final four.

In tale torneo ha avuto una rilevante importanza Gabriele Alesi, che è stato il trascinatore assoluto del club. Il classe 2004 nella stagione 2022/2023 ha siglato 4 reti in 7 partite disputate, ottimo bottino. Nell'attuale sessione di calciomercato i meneghini l'hanno ceduto in prestito alla Sampdoria, nella speranza che possa crescere in modo opportuno ed essere già pronto nell'annata successiva.