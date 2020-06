Coronavirus – Calciatore positivo nel Venezia: il comunicato ufficiale

NEWS CALCIO – Il comunicato ufficiale del Venezia circa la positività al coronavirus di un calciatore del club veneto.

“Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19.

L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.

