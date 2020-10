Bundesliga, rivoluzione arbitri: spiegazione degli errori via Twitter

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – La tecnologia per aiutarli in campo a fare meno errori possibili, e i social per spiegare gli episodi dubbi e incriminati. Sì, in Germania è stato creato un profilo Twitter dalla federcalcio tedesca (@dfbschiris).

La descrizione del profilo social, creato lo scorso 22 ottobre 2020, è la seguente: “Pagina Twitter ufficiale degli arbitri della Bundesliga tedesca“. In pratica in questa pagina verranno discussi e spiegati gli episodi arbitrali dubbi che avvengono nel corso della partita, addirittura in tempo quasi reale. Vedremo se, e mai, verrà adottata da altri campionati.

