Brasile, allenamento a Torino: Neymar e Marquinhos perdono l’aereo

Neymar e Marquinhos, calciatori del Psg e della nazionale brasiliana, hanno perso l'aereo per Torino, sede del ritiro pre-Mondiale verdeoro

La Nazionale brasiliana ha scelto Torino come sede del ritiro pre-Mondiale prima di volare in Qatar. Nella giornata di oggi, alla Continassa, è andato in scena il primo allenamento della 'Seleçao' senza Neymar e Marquinhos. I due calciatori del Psg, infatti, sono stati protagonisti di una disavventura: la Federcalcio brasiliana (Cbf) ha comunicato che il loro aereo ha dovuto essere sostituito da un altro velivolo a Parigi. Nessuna colpa dei giocatori, dunque, ma un semplice imprevisto che ha ritardato di un giorno la loro avventura con il Brasile.