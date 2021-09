Barcellona, Pjanic attacca Koeman: “Mi ha mancato di rispetto” | News

Miralem Pjanic, centrocampista del Besiktas, ha attaccato pesantemente Koeman, suo ex allenatore al Barcellona

Miralem Pjanic, neo giocatore del Besiktas, si è presentato in conferenza stampa. Pjanic ha attaccato apertamente Koeman, allenatore del Barcellona. Ecco cosa ha detto: "Sono molto contento di essere qui al Besiktas e sono molto motivato. Non potevo accettare una situazione come quella dell'anno scorso. Giocare nel Barcellona è sempre stato il mio sogno, sapevo che il club non stava affrontando un periodo facile, ma le cose per me si sono complicate subito. Sono arrivato due settimane dopo il resto della squadra e l'allenatore non è mai venuto a parlarmi. Io sono una persona che accetta tutto e che vuole dare il massimo, ma credo sia giusto parlare faccia a faccia. Koeman mi ha mancato di rispetto, come se avessi 15 anni. Non mi ha mai parlato faccia a faccia, non mi ha mai chiesto dove voglio giocare, come stavo o altro. Accettare tutto questo è stato difficile. Per questo sono venuto al Besiktas, per giocare. Stipendio ridotto? I soldi non sono un problema, è un aspetto importante ma non fondamentale. La cosa principale è poter giocare a calcio".