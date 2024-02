Rennes-Milan, Pioli: “Siamo preparati per il match. Su Bennacer vi dico…”

Sul Rennes: “Abbiamo giocato solo una settimana fa, il Rennes prende abitualmente certe posizioni… Per recuperare tre gol probabilmente proverà a forzare i ritmi dall’inizio”.

Su Bennacer: “Credo che stia raggiungendo una buona condizione, la Coppa d’Africa gli ha tolto condizione. Sta bene fisicamente e mentalmente, è un giocatore importante per noi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.