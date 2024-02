Rennes-Milan, l’analisi dell’avversario: attenzione a questi giocatori

LE CHIAVI DEL MATCH: SOLIDITÀ DIFENSIVA E CHIUSURA DELLE LINEE DI PASSAGGIO

Sotto di tre gol nel punteggio complessivo del doppio confronto. Il Rennes proverà a trovare subito la via del gol per riaprire il discorso qualificazione. Consapevole del proprio potenziale offensivo che lo ha portato ad essere il terzo miglior attacco della Ligue 1 2023/24 dopo le prime 22 giornate, con 34 gol all'attivo (meno solo dei 53 del Paris Saint-Germain e dei 41 del Monaco). Oltre al numero di reti, la forza in attacco dei bretoni è confermata anche dalla qualità delle conclusioni prodotte. Dal momento che solo il PSG (46.5) vanta un valore degli Expected Goals superiore a quello dei rouges et noirs (35.0) nel massimo campionato francese in corso.

Per il Milan, quindi, sarà fondamentale tenere alta l'attenzione in difesa, cercando anche di ottenere il terzo clean sheet nelle ultime quattro gare. Dopo averne registrati altrettanti in tutte le precedenti 14 giocate tra tutte le competizioni. In particolare, giocherà un ruolo fondamentale l'attenzione che metteranno i ragazzi di Mister Pioli nel chiudere ai propri avversari le linee di passaggio. Oltre ad essere la terza in questa Ligue 1 per sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (55, meno solo delle 63 del Lille e delle 110 del Paris Saint-Germain). Il Rennes conta ben 41 passaggi chiave che hanno rotto le linee avversarie nella massima serie francese in corso, anche qua meno solo del PSG capolista.

I GOL DEL GIOVANE KALIMUENDO E UN TERRIER IN GRANDE FORMA

La coppia d'attacco a cui Julien Stéphan si affiderà per provare a ribaltare il risultato dell'andata dovrebbe essere quella formata da Arnaud Kalimuendo e da Martin Terrier. Già autori di 17 gol in due tra tutte le competizioni nella stagione in corso. Kalimuendo è il miglior marcatore stagionale della formazione bretone. L'unico già in doppia cifra di reti nel 2023/24 grazie a cinque gol in Ligue 1, quattro in Coppa di Francia e uno in Europa League. In particolare, tra i giocatori che militano nel massimo campionato francese l'attaccante classe 2002 è il secondo più giovane a vantare almeno 10 reti in tutte le competizioni. Assieme a Gift Orban (anche lui nato nel 2002 - esattamente 10 marcature per entrambi).

Terrier, invece, è senza dubbio il giocatore più in forma tra i rouges et noirs: ha partecipato a sei delle ultime nove reti del Rennes, segnando cinque gol (inclusa una doppietta contro il Clermont nell'ultimo turno di campionato) e servendo un assist a partire dal 26 gennaio. Nel periodo, il classe 1997 è stato il giocatore che è stato coinvolto nel maggior numero di reti nel massimo campionato francese: sei, appunto, in soli 319 minuti in campo (una partecipazione attiva ogni 53'). LEGGI ANCHE: Milan, intrigo stadio. San Siro o San Donato? Possibile cessione?

