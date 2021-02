Milan-Stella Rossa, Massara: “Rinnovi? C’è dialogo. Ibra a Sanremo non ci turba”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni pre-partita di Massara

Frederic Massara, direttore tecnico/sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

Che tipo di squadra scende in campo stasera?

“Una squadra competitiva, siamo pronti a giocare una partita difficile e vogliamo passare il turno. Gara importante, siamo tranquilli”.

Sui rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma

“Continua il dialogo, speriamo possa arrivare ad una felice conclusione. La società è consapevole del valore di questi giocatori e sta facendo grandi sforzi, ci auguriamo che possa andare bene. Anche per Donnarumma? Certamente, auguri a Gigio per il suo compleanno e speriamo si possa arrivare ad una conclusione positiva anche con lui”.

Se c’è preoccupazione per il momento

“Dobbiamo cercare di riprendere questo cammino virtuoso che ci ha accompagnato fino a 10 giorni fa. Non siamo preoccupati così tanto perché siamo sicuri che possiamo fare bene fino alla fine del campionato”.

Ibra a Sanremo turba l’ambiente?

“Non turba per niente. Eravamo a conoscenza di questo impegno già da fine agosto. Essendo un episodio inusuale è normale faccia discutere, ma siamo convinti che possiamo gestire un paio di allenamenti personalizzati per un professionista come lui. Continuerà ad essere leader anche da Sanremo”.

Cosa è mancato in queste partite? Gioco o punti?

“Più punti. Il gioco è stato meno brillante ma comunque la squadra ha cercato di giocare anche contro l’Inter. C’è stata lotta contro una squadra fortissima. L’entusiasmo non è mancato, siamo giovani e possiamo fare bene. Ci auguriamo che già da stasera torni l’umore positivo”.

