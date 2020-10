Milan-Sparta Praga, Tonali: “Sto tornando alla mia forma migliore”

Milan-Sparta Praga: Tonali al termine della gara

MILAN SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Al termine della sfida di San Siro tra Milan e Sparta Praga, Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

“Avere minuti in più nelle gambe fa sempre bene, ora mi sento che sto tornando piano piano nella mia miglior forma – ha spiegato l’ex Brescia. Stare un mese a casa non è stato facile. La maglia del Milan ha sicuramente la sua importanza e pesa. Queste partite fanno benissimo a me e alla squadra, vincere così non è mai facile. Dobbiamo continuare così”.

