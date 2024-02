Milan-Rennes, Mandanda non subiva una doppietta rossonera da … Inzaghi

Il Rennes perde per 3-0 contro il Milan e Mandanda, portiere dei francesi, subisce la doppietta di Loftus-Cheek. Ma non è la prima volta...

Un'ottima prova nonostante un pessimo risultato. Il Rennes perde a San Siro e subisce ben 3 gol dal Milan. Per i francesi, dunque, un bel divario da accorciare nel match di ritorno, ma con la certezza che in porta vi è un giocatore ancora in grande forma. Nonostante i suoi 38 anni, Steve Mandanda è stato protagonista di grande parate.