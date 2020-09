Europa League – Shamrock Rovers-Milan 0-2 al 90′: Calhanoglu-Ibrahimovic decisivi

SHAMROCK ROVERS-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi istanti a Dublino il match Shamrock Rovers-Milan.

La partita, lo ricordiamo, era valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Lo Shamrock Rovers/Il Milan adesso accederà al terzo turno preliminare della competizione europea, in programma giovedì 24 settembre. Vediamo come è andata la partita tra i biancoverdi di Stephen Bradley ed i rossoneri di Stefano Pioli.

PRIMO TEMPO – Il Milan parte subito bene, dominando territorialmente, ma senza riuscire a sfondare. La prima vera occasione del match è per i padroni di casa, che con Green impensieriscono un sempre attento Donnarumma. Poco dopo, al 22′, arriva il gol di Zlatan Ibrahimovic: splendido assist di Calhanoglu, destro secco sul primo palo dello svedese che firma il primo gol stagionale in partita ufficiale del Milan. Lo Shamrock Rovers non si da per vinto, prova a creare gioco ed è ancora Green ad impensierire Gigio. I rossoneri avrebbero almeno altre due occasioni per segnare il raddoppio, ma le falliscono con Castillejo e Calhanoglu.

SECONDO TEMPO – Parte forte il Milan, che prova subito a chiudere la partita. Al 57′ doppia occasione Calhanoglu (traversa) e Calabria (parata del portiere). È solo il preludio al gol, perché al 67′ è proprio Hakan Calhanoglu a firmare il raddoppio: interno destro forte e preciso dal limite dell’area, che non dà scampo al portiere. Partita virtualmente chiusa. Irlandesi che comunque ci provano, e ancora con Green creano insidie per l’attento Gigio. Nel finale Pioli effettua tre cambi, ritmi che si abbassono e partita che si chiude sul 2-0 per il Milan.

