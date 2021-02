Europa League, ecco il risultato di Granada-Napoli e Braga-Roma

Europa League, i risultati

Un risultato per ognuna. Tra le tre italiane impegnate in Europa League, sorride del tutto solo una: Braga-Roma finisce 0-2 grazie ai gol di Edin Dzeko e Borja Mayoral. Come noto, il Milan ha invece pareggiato 2-2 contro la Stella Rossa in trasferta. Gara fuori dalle mura amiche anche per la squadradi Gennaro Gattuso, ex rossonero. Per i partenopei, però, risultato molto deludente: un secco 2-0 in Granada-Napoli. Discorso qualificazione quasi assicurato per la Roma, mentre sicuramente avvantaggiato il Milan, seppur ancora da giocare. Difficile, invece, per il Napoli a questo punto il passaggio del turno.

