Europa League, Celtic-Milan: le quote dei ‘bookmakers’

Celtic-Milan, le quote dei ‘bookmakers’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Celtic-Milan, prima gara del girone H di Europa League. I rossoneri, dopo aver rinunciato alla competizione lo scorso anno causa Fair Play Finanziario, ritornano più affamati che mai. Il momento di forma brillante della squadra di Stefano Pioli ha, inoltre, spinto i ‘bookmakers’ a dare proprio il Diavolo per favorito. La vittoria del Milan è quotata a 1,70, mentre quella del Celtic a 4,60. Il pareggio, invece, viene pagato a 3,90 volte la posta in gioco.

