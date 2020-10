Coronavirus – L’UEFA apre un’inchiesta sul Rennes: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE – L’altro giorno si è giocata in Europa League la partita fra Rennes e Krasnodar finita 1-1.

Ma più che per il risultato, a far notizia, è l’inchiesta che la UEFA ha aperto per questo match. Il motivo è che la squadra di casa, cioè il Rennes, non ha rispettato le norme anti-Covid previste nel protocollo relative agli ingressi a numero chiuso negli stadi. Ecco la nota della stessa UEFA: “Un procedimento disciplinare è stato aperto in seguito alla partita della fase a gironi di UEFA Champions League Stade Rennais FC e FC Krasnodar, giocata il 20 ottobre in Francia”. Le accuse nei confronti del Rennes sono:

Blocco dei passaggi pubblici (Art. 38 Norme di sicurezza e protezione)

Requisiti minimi UEFA in materia di igiene e salute per il ritorno degli spettatori (paragrafo 12.5.3 – mancato mantenimento delle distanze sociali e paragrafo 12.5.4 – mancato rispetto dei posti assegnati)

Violazione del protocollo UEFA Return to Play (Paragrafo 11.2)

Circa 5.000 tifosi si erano ammassati in curva nell’intento di tifare, senza rispettare le norme di distanziamento sociale.

