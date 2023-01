Milan-Torino, Adopo: “Vincere così è il top” | Coppa Italia News

Michel Adopo, centrocampista granata, ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' al termine di Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Coppa Italia o campionato, per noi non cambiava niente. Sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere, giocava per passar il turno. Bene per noi, che siamo rimasti in partita anche senza un giocatore e abbiamo poi vinto. Ho fatto veramente un gran gol. È il gol più importante della mia carriera, vincere così è il top! La maglia? La porto alla mia famiglia". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>